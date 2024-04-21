تراند اليوم : "المرحلة الأولى يتضمن إنشاء 10 فنادق"…تفاصيل جديدة عن العرض السعودي للاستثمار في رأس جميلة في مصر

صحيفة الخليج 365: كشف موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج - تفاصيل جديدة عن العرض السعودي من قِبل شركة عجلان وإخوانه للاستثمار في منطقة رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ، في مصر .

وذكر الموقع أن مجموعة عجلان تستهدف ضخ استثمارات أولية بقيمة 1.5 مليار دولار لإقامة مشروعات سياحية بمنطقة رأس جميلة.

وقال الموقع نقلًا عن مصادر، أن الشركة أبدت رغبتها في تخصيص أرض في منطقة رأس جميلة لإقامة مشروع سياحي، وتضمن العرض في مرحلته الأولى إنشاء نحو 10 فنادق من فئات تتراوح بين 4 و5 نجوم بالمنطقة المطلة على البحر الأحمر في مدينة شرم الشيخ الساحلية، لإنشاء ما يصل إلى 3000 غرفة فندقية.

وأشار الموقع إلى أن عرض الاستثمار خاص بالفنادق فقط ولا يشمل قيمة الأرض، وإتمام الصفقة مرتبط بمشروعات أخرى قيد التفاوض مع مصر حاليًا، حيث سيجري إبرام كل تعاقدات المشروعات دفعة واحدة.