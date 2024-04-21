6 ميداليات لجامعة أم القرى بمعرض جنيف الدولي للاختراعات 2024

حصدت جامعة أمِّ القرى 6 ميداليات فضية وبرونزية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024؛ وذلك بالاختراعات المشاركة من الجامعة في جناح وزارة التعليم المتواجد في المعرض المقام في دورته 49؛ خلال الفترة من 17 - 21 أبريل 2024م؛ بمشاركة 26 جامعة سعودية.

وفاز بالميدالية الفضية اختراع:( الحاجز الخرساني المنتج للطاقة الكهربائية من التيارات الهوائية لحركة المرور على الطرق العامة)؛ للدكتور رائد عبدالرحمن شالواله؛ من كلية الهندسة والعمارة.

بينما حصلت الاختراعات التالية على الميدالية البرونزية؛ وهي اختراع:( الدعامة الذكية لتقويم العمود الفقري)؛ للدكتور أحمد علي باصلاح من كلية كلية الهندسة والعمارة، واختراع:( قفازات ذات التعقيم الذاتي)؛ للدكتور رامي عبدالعزيز الفتني من كلية الهندسة والعمارة، و اختراع:( الجدولة الزمانية والمكانية لإدارة الحشود)؛ للدكتور عماد عبدالرزاق فلمبان من كلية الحاسبات، واختراع:( النظارة الذكية لمساعدة ضعاف البصر والمكفوفين في التواصل مع الصم من ذوي الإعاقة)؛ للدكتورة غادة عبدالقادر الفتني من الكلية الجامعية بالجموم، واختراع:( دورة مياه صحية متنقلة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن من ذوي القدرة المحدودة على الحركة)؛ للدكتورة بدور حامد الصائغ من كلية التربية.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد بن أحمد الزهراني أن مشاركة الجامعة تأتي ضمن جهود الجامعة في تحفيز ومشاركة الباحثين والمخترعين، و تزويدهم بفرصة تبادل التجارب والتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار، و الاستفادة من ابتكاراتهم لنقل التقنية والمعرفة محليًّا وعالميًّا؛ مما يسهم في تعزيز الاستثمار في الاقتصاد المعرفي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.