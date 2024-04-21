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تراند اليوم : نتنياهو: حماس ترفض جميع ما قدمناه من مقترحات للهدنة.. وهذا ما سنفعله قريبا

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صحيفة الخليج 365: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن حماس ترفض جميع ما قدمته تل أبيب من مقترحات للهدنة.

وقال خلال كلمة وجهها عشية ليلة عيد الفصح اليهودي:"للأسف، حتى الآن ترفض حماس رفضا قاطعا كافة المقترحات الخاصة بالإفراج عن مختطفينا".

وتابع: "لهذا السبب قال وزير الخارجية الأمريكي إن حماس رفضت جميع المقترحات المقدمة إليها.. وبحسب قوله فإن الشيء الوحيد الذي يمنع التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين هو حماس".

وأضاف: "بدلا من التراجع عن مواقفها المتطرفة تقوم حماس بالبناء على الانقسام في داخلنا، وتستمد التشجيع من الضغوط الموجهة ضد الحكومة الإسرائيلية، ونتيجة لذلك تواصل تشديد شروطها للإفراج عن مختطفينا". وواصل: "لذلك سنوجه لها ضربات إضافية ومؤلمة وسيحدث ذلك قريبا".

وأضاف: " تل أبيب ستزيد في الأيام المقبلة الضغوط العسكرية والسياسية على حماس لأنها الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن وتحقيق النصر".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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