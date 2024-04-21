تراند اليوم : نتنياهو: حماس ترفض جميع ما قدمناه من مقترحات للهدنة.. وهذا ما سنفعله قريبا

صحيفة الخليج 365: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن حماس ترفض جميع ما قدمته تل أبيب من مقترحات للهدنة.

وقال خلال كلمة وجهها عشية ليلة عيد الفصح اليهودي:"للأسف، حتى الآن ترفض حماس رفضا قاطعا كافة المقترحات الخاصة بالإفراج عن مختطفينا".

وتابع: "لهذا السبب قال وزير الخارجية الأمريكي إن حماس رفضت جميع المقترحات المقدمة إليها.. وبحسب قوله فإن الشيء الوحيد الذي يمنع التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين هو حماس".

وأضاف: "بدلا من التراجع عن مواقفها المتطرفة تقوم حماس بالبناء على الانقسام في داخلنا، وتستمد التشجيع من الضغوط الموجهة ضد الحكومة الإسرائيلية، ونتيجة لذلك تواصل تشديد شروطها للإفراج عن مختطفينا". وواصل: "لذلك سنوجه لها ضربات إضافية ومؤلمة وسيحدث ذلك قريبا".

وأضاف: " تل أبيب ستزيد في الأيام المقبلة الضغوط العسكرية والسياسية على حماس لأنها الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن وتحقيق النصر".