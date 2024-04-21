تراند اليوم : بالفيديو.. مختص ب "الأرصاد" يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم وغدا.. ويحدد المناطق المعرضة للأمطار والسيول

صحيفة الخليج 365: كشف عقيل العقيل، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية المتوقعة في المملكة خلال الساعات القادمة.

وقال خلال تصريحات لقناة 'الإخبارية": " أمطار غزيرة متوقعة بإذن الله تعالى هذا اليوم على منطقة عسير ومنطقة جازان وكذلك الحال تمتد حتى منطقة نجران مع خطر تكون السيول والسيول المنقولة لذلك نلفت الانتباه".

السيول

وتابع: " قد تصل كمية هطول الأمطار، إلى أكثر من 50 مللي، وتتركز غزارة الأمطار على منطقة عسير وأجوارها ومعظم المنحدرات الغربية لمنطقة عسير، كذلك الحال تتأثر المرتفعات في منطقة عسير ومحافظة النماص وكلما اتجهنا شرقا من المنحدرات الشرقية من هذه المناطق في بيشة وتثليث بهطول متوسط إلى غزير الأمطار مع خطر تكون السيول، كذلك الحال على معظم منطقة جازان خاصة المرتفعات والمنحدرات والمناطق التهامية والسهول الساحلية في منطقة جازان.

نجران

وتابع، متوقع أن تؤثر هذه الحالة بشكل واضح خلال هذا اليوم وفي يوم غدا، على بعض أجزاء من منطقة نجران وشرورة لذلك نلفت الانتباه بتوقعات هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مع خطر تكون السيول والسيول المنقولة وتمتد هذه الحالة لتؤثر على بعض الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والأفلاج والدواسر وكلما اتجهنا إلى الجنوب الشرقي في المملكة.