تراند اليوم : شاهد: لحظة القبض على 4 متهمين بجرائم احتيال مالي في الرياض ومداهمة شقتهم ..والكشف عن جنسياتهم

صحيفة الخليج 365: ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية اليمينة، لارتكابهم حوادث احتيال مالي.

ونشر سناب الداخلية مقطع فيديو للمداهمة، التي وثقت لحظة قيام رجال الأمن بالقبض على المتهمين، ومداهمة الشقة.

وأظهر الفيديو رجال الأمن وهم يقومون بتفتيش الشقة والعثور على شرائح اتصال كان يستخدمهما المتهمين في عمليات النصب والاحتيال.

كما عثر رجال الأمن على هواتف متنقلة وجهاز حاسب آلي، حيث كانوا يوهمون ضحاياهم بتقديم خدمات عامة لهم، وقد استولوا على 8 ملايين و 93 ألف ريال.

وجرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.