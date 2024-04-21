تراند اليوم : تورط في قضية اغتصاب عام 2020.. فضيحة يوتيوبر كوري شهير يجمع تبرعات بزعم بناء مسجد

صحيفة الخليج 365: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بفيديوهات ليوتيوبر كوري شهير يعلن خلالها جمعه تبرعات بهدف بناء مسجد في كوريا الجنوبية، بعد اعتناقه الإسلام.

وتمكن اليوتيوبر الكوري داود كيم الذي يتابعه أكثر من 8 ملايين شخص، من جمع ما يقرب من 50 ألف دولار في مدة قصيرة، بهدف بناء المسجد، قبل أن تفجر منظمة الطلاب المسلمين في دايغو KNU مفاجأة جديدة.

2000 دولار فقط !

تمثلت المفاجأة في إعلان المنظمة أن داود كيم، قام بالتبرع عام 2022 بمبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أميركي فقط، ما أثار الأمر الانتقادات والشكوك حول عملية التضليل من قبل داود كيم لجمع الأموال والتساؤل عن بقية المبلغ، بحسب العربية نت.

من جهة أخرى أكد الاتحاد الإسلامي الكوري، في بيان له، أنهم الجهة الإسلامية الرسمية الوحيدة المسجلة في الحكومة الكورية الجنوبية والمخول لها بناء المساجد في البلاد وجمع التمويل الخاص بها، أي أن داود كيم ليس له صلاحية قانونية لبناء مسجد في كوريا الجنوبية.

وفي فيديو آخر عبر حسابه على انستقرام، أعلن كيم أنه اشترى أرضاً لبناء المسجد عليها، قبل أن يغير من أقواله ويكشف عن بناء ما أسماء منزل متنقل يسع 20 شخصاً بغرض استخدامه للتصوير عبر قناة اليوتيوب.

فضيحة اغتصاب

الجدير بالذكر أن اليوتيوبر الشهير كيم داود يملك سيرة مثيرة للجدل، ففي عام 2020 تعرض لهجوم واسع وانتقادات شديدة في كوريا الجنوبية عقب انتشار فيديو على تيك توك يظهر فيه محاولته اغتصاب امرأة شابة.

ونشر اليوتيوبر كيم حينها اعتذارًا واعترف بأن الحادث وقع وإنه توصل إلى تسوية مع الضحية.