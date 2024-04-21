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وزير الخارجية يشارك بالمنتدى رفيع المستوى بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي

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واس- لوكسمبورغ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأحد إلى دوقية لوكسمبورغ.
وذلك للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.

دول الخليج

ويبحث سمو وزير الخارجية مع أصحاب السمو والمعالي والسعادة المشاركين في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وأهمية التنسيق متعدد الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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كما سيعقد سموه عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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