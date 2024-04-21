وزير الخارجية يشارك بالمنتدى رفيع المستوى بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأحد إلى دوقية لوكسمبورغ.وذلك للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.ويبحث سمو وزير الخارجية مع أصحاب السمو والمعالي والسعادة المشاركين في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وأهمية التنسيق متعدد الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.كما سيعقد سموه عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى.