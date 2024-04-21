86 ألف ساعة تطوعية للهلال الأحمر بمكة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة إحصائيتها للتطوع للربع الأول لعام 2024 ميلادي، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية لهذا الربع 86439 ساعة تطوعية، وفرت فيها الهيئة 772 فرصة تطوعية تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين في ساحات الحرم المكي الشريف والمناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمساعدات الإنسانية والأنشطة الرياضية ، وتنفيذ عدد من الدورات في الإسعافات الأولية، لتأهيل المتطوعين والمتطوعات. وتصدرت العاصمة المقدسة العدد الأكبر من الفرص التطوعية بـ352 فرصة، وجاءت محافظة جدة ثانيا بـ350 فرصة، وثالثا محافظة الطائف بـ70 فرصة. وبلغ إجمالي عدد المتطوعين 1512 متطوعا، الذكور منهم 832، والإناث 680. بينما يشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة، أبرزها استشاري وطبيب عام وطب الطوارئ.



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