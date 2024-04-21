شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مجمع طبي خاص في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أغلقت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الأحساء ، اليوم الأحد ، مجمعاً طبياً خاصاً للأسنان «تحفظياً» ، بعد رصد مخالفات جسيمة تتمثل في تمكين ممارسين من القيام بأعمال تتجاوز اختصاصهم الطبي ، وكذلك السماح لممارسين بالعمل بدون ترخيص مزاولة مهنة .

وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحقهم ، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين .

وأهابت الصحة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية ، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة ، كما تهيب بعامة المجتمع بأخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين ، وأن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى ، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية ، وأن الأنظمة تراعي حقوق الممارسين وحقوق المرضى والكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب ، حيث أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص .

ويُذكر أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية ، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب .