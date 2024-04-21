إحباط تهريب حشيش وقات وشبو في 5 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران وسط خطة أمنية وميدانية، تهريب 22 كجم من مادة الحشيش المخدر، حيث قبضت على مهربيها وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومستقبليها مقيمان من الجنسيتين اليمنية والصومالية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات.

وفي جدة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الباكستانية لترويجهم (4.5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.

وفي جازان قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 65 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي المدينة المنورة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي عرعر قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.