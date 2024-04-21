«الزائر السري» يرفع مؤشر تجربة المرضى بنسبة 74%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أدى لرفع مؤشر تجربة المستفيد بالمنشآت الصحية بنسبة 74 %، يواصل برنامج «الزائر السري»، إحدى مبادرات وزارة الصحة، أعماله في تقييم أداء المنشآت الصحية سعيا لتطوير خدماتها، والإسهام في رفع جودتها وكفاءتها، وتعزيز عنصر الشفافية والرقابة الذاتية، وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية. يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية المملكة. ويعمل «الزائر السري» على تقييم المنشآت الصحية، ويتقمص دور متلقي الخدمة؛ بهدف إبراز الإيجابيات ورفع النتائج لصاحب القرار لغرض تحسين جودة الرعاية المقدمة، وتحسين جودة وكفاءة هذه الخدمات. ويغطي نطاق العمل جميع المرافق الصحية والخدمات المقدمة في المجال ومنها: المراكز الصحية، والمستشفيات، والتموين الطبي، ومراكز الاتصال، وخدمة (وصفتي)، وخدمة (موعد)، والمدن الطبية، والإسكان، والطب الشرعي، والهيئات الطبية، والمديريات، والمستودعات، والطب المنزلي، وطب الأسنان، إضافة للمراكز التخصصية، وغيرها. وشهدت نتائج البرنامج أرقاما مميزة، منها ارتفاع مؤشر تجربة المستفيد بالمنشآت الصحية بنسبة 74.05%، وإنجاز 31 ألف اتصال تقييم لمراكز الاتصال. «الزائر السري» يسهم في تحقيق أهداف رئيسة تتعلق بالخدمات.

تعزيز الرقابة الذاتية بجميع القطاعات الصحية.

قياس الأداء ومعدلات التغيير التي تطرأ على الخدمات.

تحديد الممارسات والإجراءات التي تحتاج إلى التحسين.

الإسهام في وضع مشاريع التحسين مع الجهات ذات العلاقة.

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