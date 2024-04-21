86,439 ساعة تطوعية للهلال الأحمر بمنطقة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد الساعات التطوعية لفرق الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة 86439 ساعة تطوعية خلال الربع الأول للعام الحالي 2024، وفقا لإحصائية هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة. وأشارت إلى أنها وفرت فيها 772 فرصة تطوعية تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف و المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمساعدات الإنسانية والنشاطات الرياضية إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات . ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة أبرزها استشاري وطبيب عام وطب الطوارئ. وتحرص الهيئة على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة. وتتيح الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات منها الصحي، الإنساني، الرياضي، البيئي والتوعوي وتتشرف باستقطاب المتطوعين من سكان المنطقة والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي. توزيع الفرص التطوعية: 352 فرصة بالعاصمة المقدسة

350 فرصة بمحافظة جدة

70 فرصة بمحافظة الطائف

إجمالي عدد المتطوعين 1512

الذكور 832

الإناث 680

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