شكرا لقرائتكم خبر 86,439 ساعة تطوعية للهلال الأحمر بمنطقة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة أبرزها استشاري وطبيب عام وطب الطوارئ.
وتحرص الهيئة على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة. وتتيح الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات منها الصحي، الإنساني، الرياضي، البيئي والتوعوي وتتشرف باستقطاب المتطوعين من سكان المنطقة والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.
توزيع الفرص التطوعية:
- 352 فرصة بالعاصمة المقدسة
- 350 فرصة بمحافظة جدة
- 70 فرصة بمحافظة الطائف
- إجمالي عدد المتطوعين 1512
- الذكور 832
- الإناث 680
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