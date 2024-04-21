احترافية عالية للقوات الجوية في مناورات اليونان

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- بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية مشاركتها في التمرين الجوي المختلط المحارب «إنيوخوس 2024»، الذي نفذ في مركز الحرب الجوي بجمهورية اليونان، بمشاركة قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية مشاركتها في التمرين الجوي المختلط المحارب «إنيوخوس 2024»، الذي نفذ في مركز الحرب الجوي بجمهورية اليونان، بمشاركة قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة. ونفذت القوات المشاركة في التمرين على مدار أسبوعين عددا من العمليات الجوية القتالية المتنوعة، ومشاركة خلايا التخطيط وقيادة المهام والحملات الجوية وتنفيذ مهام الاستخبارات والسيطرة الجوية الأمامية أثناء عمليات الإسناد الجوي القريب. وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عبدالعزيز الحربي، أن التحضيرات التي سبقت التمرين خلال الأشهر الماضية أسهمت في تحقيق الأهداف المخطط لها على جميع المستويات، وذلك بجهود أطقمها الجوية والفنية والمساندة، مشيدا بما أظهره المشاركون من احترافية وجاهزية عالية.

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