شكرا لقرائتكم خبر برامج ومبادرات لخدمة 40 ألف يتيم وأرملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - كشفت إحصائية صدرت عن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» عن البرامج والفعاليات والخدمات التي قدمتها الجمعية للمستفيدين خلال رمضان المبارك، حيث شهد الشهر نشاطا مكثفا في برامج ومبادرات الجمعية لخدمة نحو 40,000 يتيم ويتيمة وأرملة عبر 21 فرعا في محافظات الرياض. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت إحصائية صدرت عن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» عن البرامج والفعاليات والخدمات التي قدمتها الجمعية للمستفيدين خلال رمضان المبارك، حيث شهد الشهر نشاطا مكثفا في برامج ومبادرات الجمعية لخدمة نحو 40,000 يتيم ويتيمة وأرملة عبر 21 فرعا في محافظات الرياض. وبلغ إجمالي مصروفات الجمعية خلال رمضان 30,239,163 مليون ريال، تضمنت المصروفات الأساسية من الغذاء والنقد والكساء، إضافة إلى الخدمات الأخرى كإعانات الزواج وخدمات الإسكان، والتي اشتملت على (صيانة وشراء ودفع الإيجارات وهدم وإعادة البناء وتأثيث المنازل) علاوة على الرعاية الصحية والتعليمية وسداد فواتير الخدمات والمستلزمات الدراسية وأجهزة الحاسب الآلي. وحرصا من الجمعية على تمكين المستفيدين وتحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي لهم، فقد التحق 20 ابنا في سوق العمل، إضافة إلى إلحاق 1540 آخرين بدروس التقوية، واستقبال طلبات التدريب لعدد 387 مستفيدا ومستفيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر برامج ومبادرات لخدمة 40 ألف يتيم وأرملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.