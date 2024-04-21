منصة «مدارس» تقدم برامج تقسيط ميسرة لأولياء الأمور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تستهدف تقديم برامج تقسيط ميسرة لأولياء الأمور، أطلقت وزارة التعليم منصة «مدارس» للتسجيل كمرحلة أولى، فيما سيتم إطلاق العقد التنفيذي 5 مايو المقبل، وفقا لخطة الوزارة لتحويل جميع المعاملات والإجراءات الكترونيا.

وتحتوي منصة مدارس على معلومات جميع المدارس الأهلية في المملكة، حيث سيتمكن ولي الأمر من اختيار المدرسة المناسبة لأبنائه بناء على المعايير المناسبة له مثل: الموقع الجغرافي، الرسوم الدراسية، الحلول التمويلية.

ويظهر في البحث أقرب مدرسة أهلية في الحي ويمكن لولي الأمر تخصيص نتائج البحث واختيار ما يناسبه ومن ثم رفع طلب للمدرسة المختارة خلال دقائق عن طريق التقديم الالكتروني مباشره والدفع والسداد بشكل آمن وسريع.

كما تعمل وزارة التعليم عبر نفس المنصة، على دعم طلاب وطالبات التعليم الخاص وفق شروط ومعايير محددة حيث تقوم بدفع الرسوم الدراسية لهم وذلك بعد ربط جميع المستفيدين في منصة واحدة.

وتقدم الوزارة من خلال المنصة الدعم لطلاب المدارس المسائية وفق شروط محددة لطلابها المشمولين في مشروع إزالة الأحياء العشوائية في محافظات المملكة وذلك ليتاح لهم فرصة الدراسة في المدارس الأهلية في الفترة الصباحية عوضا عن المسائية.

القيمة المضافة للمنصة: