براءة اختراع أمريكية لأكاديمي سعودي لإعادة تأهيل أعصاب الأسنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل عضو هيئة التدريس في جامعة جنوب كاليفورنيا، الدكتور خالد الحزيمي، على موافقة مكتب براءة الاختراعات الأمريكي لتسجيل براءة اختراع باستخدام بروتين الصفائح الدموية لإعادة تأهيل أعصاب الأسنان.
وقال الحزيمي «إن هذا الابتكار سيكون له تأثيره في إعادة بناء وتأهيل أعصاب الأسنان باستخدام البروتين المصنع من الصفائح الدموية لترميم أعصاب الأسنان من غير الحاجة لقيام المريض بعمل علاج الأعصاب التقليدي»، مضيفا بأن تلك المرحلة سبقها إجراء دراسات على ما يربو عن خمسين مريضا باستخدام هذه الطريقة وتكللت بفضل الله عز وجل بالنجاح وتم نشر نتائجها في مجلة علمية أمريكية محكمة.
وبين أن الأبحاث العلمية ما قبل السريرية والأبحاث السريرية امتدت لـ 14 عامًا لدراسة بروتين الصفائح الدموية على أعصاب الأسنان وإمكانيتها من إعادة تأهيله.
في جانب آخر، تسلم الحزيمي جائزة الجمعية الأمريكية لأعصاب الأسنان للبحث الشرفي لعام 2023 من مدير المجلة العلمية ورئيس اللجنة العلمية بالجمعية الدكتور كينيث هارقرييف.
عن الابتكار:
- يعد الطريقة العلاجية الأولى عالميا باستخدام بروتين الصفائح الدموية.
- المجلة الأمريكية لترميم أنسجة الفم بينت أن المنتج الطبي سيكون نموذج علاج حديث.
- تأسيس فريق عمل للبدء بالعمل وتقديم الأوراق المطلوبة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
- أخذ الموافقات اللازمة للمنتج وبدء الدراسات النهائية السريرية بأمريكا.
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