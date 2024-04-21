إتاحة نقل المعلمين داخليا عبر نظام نور لمدة 5 أيام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1445، عبر حساباتهم في برنامج «نور» الالكتروني، ويستمر التقديم لمدة 5 أيام، فيما تعلن الحركة في الفترة من 8 إلى 12 ذي القعدة المقبل، لجميع شاغلي الوظائف التعليمية. الجدول الزمني لمتابعة أعمال النقل:

انتهاء فترة التقديم: 16 شوال 1445 إعلان النتائج: 8 - 12 ذي القعدة.

الاعتراض الكترونيا لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة.

اعتماد النتيجة بعد انتهاء فترة الاعتراض.

المباشرة للمنقولين: اعتبارا من عودة المعلمين والمعلمات للعام 1446.

عناصر المفاضلة:

ثالثا: عند التساوي تتم المفاضلة، وفق الآتي: (تاريخ المباشرة الأقدم باليوم، ثم المعدل التراكمي الأعلى، ثم الأقدم بعام التخرج، ثم الأعلى بالأداء الوظيفي للعام السابق).

ثانيا: عند التساوي فيما سبق، تتم المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان التالية:

• عدد أيام الغياب بعذر من تاريخ 26 محرم 1445هـ حتى 9 شوال 1445هـ، الحد الأعلى 30 نقطة، (تحسم نقطة عن كل يوم غياب).

• المعدل التراكمي، الحد الأعلى 20 نقطة، (النسبة المئوية/5).

• عام التخرج، الحد الأعلى 20 نقطة، (20/35 نقطة لكل سنة).

• درجة الأداء الوظيفي للعام السابق، الحد الأعلى 20 نقطة، (0.2 نقطة لكل درجة).

أولا: تاريخ المباشرة بالشهر والسنة، وفي التعليم مطروح منه أيام الغياب بدون عذر، ويرصد الغياب بنوعيه من تاريخ 26 محرم 1445هـ، حتى 9 شوال 1445هـ. ثالثا: عند التساوي تتم المفاضلة، وفق الآتي: (تاريخ المباشرة الأقدم باليوم، ثم المعدل التراكمي الأعلى، ثم الأقدم بعام التخرج، ثم الأعلى بالأداء الوظيفي للعام السابق).ثانيا: عند التساوي فيما سبق، تتم المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان التالية:• عدد أيام الغياب بعذر من تاريخ 26 محرم 1445هـ حتى 9 شوال 1445هـ، الحد الأعلى 30 نقطة، (تحسم نقطة عن كل يوم غياب).• المعدل التراكمي، الحد الأعلى 20 نقطة، (النسبة المئوية/5).• عام التخرج، الحد الأعلى 20 نقطة، (20/35 نقطة لكل سنة).• درجة الأداء الوظيفي للعام السابق، الحد الأعلى 20 نقطة، (0.2 نقطة لكل درجة).أولا: تاريخ المباشرة بالشهر والسنة، وفي التعليم مطروح منه أيام الغياب بدون عذر، ويرصد الغياب بنوعيه من تاريخ 26 محرم 1445هـ، حتى 9 شوال 1445هـ.

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