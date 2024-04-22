تراند اليوم : بالأسماء ..شاهد:تكريم خريجات جامعة الفيصل بالرياض لحصولهن على مرتبة الشرف الأولى بدرجة البكالوريوس

صحيفة الخليج 365: كرمت جامعة الفيصل بالرياض، الطالبات الخريجات الحاصلات على مرتبة الشرف الأولى.

وأسماء المتفوقات هن: أضواء بنت ماجد العامري، سارة بنت عبدالله الزهراني، غدي بنت عمار العسكر، نجود بنت منصور الحسينان، راندا بنت محمد العلوي، لطيفة بنت سريع السريع، باسمة بنت الحميدي العنزي، بيان بنت موسى الزهراني، بيان بنت عبدالحليم الحريصي، رنا بنت عبدالعظيم البسام، سارة بنت فارس فلبي، سارة بنت سعيد القرني.