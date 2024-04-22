تراند اليوم : مصر .. تفاصيل الحكم على معلم الفيزياء المتهم بقتل طالبه وقطع جثته 3 أجزاء

صحيفة الخليج 365: قررت محكمة جنايات المنصورة إحالة أوراق مدرس الفيزياء، المتهم بقتل طالب، لفضيله مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدام المتهم .

وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهم في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدا مع سبق الإصرار؛ وذلك لرغبته في الحصول على فدية من ذويه.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسا خاصا، وما إن علم بمقدرة والده المالية؛ ونظرا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجني عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضي الزراعية –بعد شطره لـ 3 أجزاء، ثم طلب من ذويه فدية مالية.