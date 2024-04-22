تراند اليوم : بالأسماء.. شركات في السوق السعودي خسرت 12.8 مليار ريال تمنح كبار تنفيذييها رواتب ومكافآت بقيمة 290 مليونا

صحيفة الخليج 365: دفعت 38 شركة سعودية خاسرة رواتب ومكافآت لكبار تنفيذييها نحو 290 مليون ريال خلال عام 2023، على الرغم من تسجيلها خسائر بنحو 12.8 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.

وتلقى كبار التنفيذيين في تسع شركات من بين الشركات الخاسرة رواتب ومكافآت تتجاوز 10 ملايين ريال لكل شركة، تصدرتها سابك بـ42.8 مليون ريال نحو 43 % منها حوافز قصيرة وطويلة الأجل بنحو 18.5 مليون ريال، رغم تحقيق الشركة خسائر قيمتها 2.8 مليار ريال خلال 2023. وفقا لصحيفة " الاقتصادية" .

فيما منحت شركة الشرقية للتنمية كبار تنفيذييها رواتب وبدلات بنحو 1.73 مليون ريال، رغم تسجيل الشركة إيرادات صفرية خلال 2023.

مكافآت وحوافز رغم الخسائر المحققة

واشتملت مكافآت عديد من الشركات على حوافز، رغم خسائرها المحققة، وصلت إلى 36 % من إجمالي الرواتب والمكافآت لدى الخزف، و27 % سناد، و24 % ينساب، و22 % الخليج للتدريب، و17 % كيان، و13 % سابتكو.

وذكرت الصحيفة أنه ثاني الشركات من حيث أعلى الرواتب والمكافآت لكبار التنفيذيين بين الشركات الخاسرة، كانت سابتكو 19.5 مليون ريال (خاسرة نحو 24 مليون ريال)، ثم حلواني 17.1 مليون ريال (خسرت نحو 98 مليون ريال العام الماضي)، وسناد 15.8 مليون ريال (133 مليون ريال خسائر 2023).

رواتب ومكافآت

بينما بلغت رواتب ومكافآت شركة الدوائية لكبار تنفيذييها 13.5 مليون ريال (خاسرة نحو ثلاثة ملايين ريال)، ثم إعمار 12.3 مليون ريال (خسرت نحو 253 مليون ريال العام الماضي)، ومدينة المعرفة 11.3 مليون ريال (45 مليون ريال خسائر 2023).

وبلغت خسائر مبكو 88 مليون ريال، إلا أن الشركة منحت كبار تنفيذييها رواتب ومكافآت بنحو 10.9 مليون ريال، كما حصل كبار تنفيذيي شركة كيان على مكافآت ورواتب بنحو 10.3 مليون ريال، رغم خسائر الشركة البالغة 2.1 مليار ريال العام الماضي.