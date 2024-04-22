قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية اليمنية، اتخذوا وحدة سكنية وكرًا لارتكاب حوادث احتيال مالي باستخدام شرائح اتصال وهواتف متنقلة وجهاز حاسب آلي، وإيهام ضحاياهم بتقديم خدمات عامة لهم والاستيلاء على (8,093,326) ريالًا. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر جريمة احتيال مالي.. القبض على 3 مقيمين ووافد سلبوا 8 ملايين ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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