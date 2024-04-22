شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأفلام تعلن تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما والتذاكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة الأفلام برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام عن تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما والمقابل المالي للتذاكر.

كما قررت الهيئة برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة نقل اختصاص ترخيص تشغيل استوديوهات الإنتاج، وترخيص إنتاج المحتوى المرئي والمسموع، وترخيص استرداد وتوزيع الأفلام السينمائية، وترخيص عدم الممانعة للتصوير السينمائي إلى هيئة الأفلام، والبدء في استقبال طلبات التراخيص من خلال منصة أبدع الثقافية.

وجاء قرار هيئة الأفلام بهدف تحفيز شركات دور السينما للمساهمة في حضور الفيلم السعودي، وتخفيض أسعار تذاكر السينما، ورفع عدد شاشات السينما.