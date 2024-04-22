شكرا لمتابعة خبر عن ‏ما العلاقة بين الشعائر الدينية وتحركات الأجرام السماوية؟.. الزعاق يجيب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية العلاقة بين الشعائر الدينية وتحركات الأجرام السماوية.

وقال الزعاق أن الفروض الدينية خمس، ومنها الظهر والعصر صباحية والمغرب فاصل والعشاء والفجر ليلية، وجميعها تعتمد على حركة الشمس المباشرة.

وأضاف الزعاق أن الشريعة الإسلامية ربطت شعائرها التعبدية الصلاة والصوم والحج والزكاة على تحركات الأجرام السماوية.

وتابع الزعاق أننا لا نصلي إلا على تحركات الشمس، كما أننا لا نصوم ولا نحج ولا نخرج الزكاة إلا على تحركات القمر.