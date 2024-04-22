تراند اليوم : شاهد.."‏الزعاق" يكشف العلاقة بين الشعائر الدينية وتحركات الأجرام السماوية

صحيفة الخليج 365: كشف خبير الأرصاد خالد الزعاق، عن العلاقة بين الشعائر الدينية "الصلاة والصوم والحج والزكاة" بتحركات الأجرام السماوية.

وقال الزعاق في فيديو له، إن الفروض الدينية خمس، ومنها الظهر والعصر صباحية والمغرب فاصل والعشاء والفجر ليلية، وجميعها تعتمد على حركة الشمس المباشرة.

وأكد أن الشريعة الإسلامية ربطت شعائرها التعبدية الصلاة والصوم والحج والزكاة على تحركات الأجرام السماوية، مشيرًا إلى أننا لا نصلي إلا على تحركات الشمس.

وأضاف بأننا لا نصوم ولا نحج ولا نخرج الزكاة إلا على تحركات القمر.