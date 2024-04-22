تنفيذ حكم القتل بمواطن بعد ثبوت إدانته بجرائم تتضمن الخيانة العظمى والإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الرياض، وذلك بعد ثبوت إدانته بجرائم تتضمن الخيانة العظمى والإرهاب.

وجاء في بيان وزارة الداخلية:

“بتوفيق من الله، وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات، تم القبض على / عبدالرحمن بن ساير بن عبدالله الشمري – سعودي الجنسية – في تاريخ 8 / 2 / 1441هـ، وذلك لارتكابه جرائم جسيمة شملت:

الخيانة العظمى: حيث خان وطنه وارتبط بجهات معادية.

حيث خان وطنه وارتبط بجهات معادية. الإرهاب: اتّبع منهجاً إرهابياً يستبيح الدماء والأموال والأعراض.

اتّبع منهجاً إرهابياً يستبيح الدماء والأموال والأعراض. مبايعة زعيم تنظيم إرهابي: بايع زعيم تنظيم إرهابي.

بايع زعيم تنظيم إرهابي. السفر إلى مناطق القتال: سافر إلى مناطق القتال وانضم إلى كيان إرهابي.

سافر إلى مناطق القتال وانضم إلى كيان إرهابي. تولي منصب قيادي في تنظيم إرهابي: تولى منصباً قيادياً في تنظيم إرهابي.

تولى منصباً قيادياً في تنظيم إرهابي. المشاركة في أعمال إرهابية: شارك في أعمال إرهابية.

شارك في أعمال إرهابية. تمويل الإرهاب: موّل الإرهاب والأعمال الإرهابية.”

وتابع البيان: “بعد انتهاء التحقيقات من قبل النيابة العامة، تم توجيه الاتهام إلى المذكور بارتكاب تلك الجرائم، وإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

وقد قضت المحكمة بمعاقبته بالقتل قصاصاً، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا.

ونُفذ حكم القتل قصاصاً في المذكور يوم الاثنين 13 / 10 / 1445هـ الموافق 22 / 4 / 2024م بمنطقة الرياض.”

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية العادلة، وحفظ أمن الوطن واستقراره، ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.