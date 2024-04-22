تراند اليوم : طلبوا فدية 25 ألف دولار وهددوا بقتله.. تفاصيل تعذيب شاب سوري بعد اختطافه على يد عصابة أوهمته بالسفر لأوروبا _فيديو

صحيفة الخليج 365: تعرض الشاب السوري محمد الخلف، البالغ من العمر 27 عاماً، للاختطاف منذ 20 يوما من قبل عصابة استدرجته عبر تطبيق "تيك توك" بإعلان زائف للسفر إلى أوروبا عبر مطار بيروت، في محاولة للحصول على فدية قدرها 25 ألف دولار.

وأرسل الخاطفون لذويه فيديوهات تُظهر تعذيب محمد وصعقه بالكهرباء وتعريته وضربه بوحشية.

وقال أحد أقاربه الشاب السوري: "محمد استُدرج من قبل عصابة أوهمته عبر تطبيق "تيك توك" أنها ستؤمّن له السفر إلى ألمانيا مقابل 7500 دولار أميركي يدفعها بعد وصوله إلى أوروبا"، وفق "العربية.نت".

وأكمل: قبل قرابة 20 يوماً تلقّى اتصالاً من أحد الأشخاص يخبره بالحضور إلى شارع المستشفى وأن يجلب معه جواز سفره، كإجراء أخير لإتمام أوراق السفر قبل توجهه إلى ألمانيا، ومنذ ذاك اليوم، اختفى محمد وأصبح بيد العصابة".

وتابع: "بعد يومين على اختفائه، تلّقت العائلة مقاطع مصورة من رقم هاتفه وعبر حسابه على تطبيق Messenger تُظهر تعرّضه للتعذيب، وطلب الخاطفون مبلغ 25 ألف دولار لإطلاق سراحه وإلا سيُقتل إذا لم نتجاوب مع مطلبهم ضمن المهلة المحددة".