تراند اليوم : رجل يدعي السفر عبر الزمن ويتحدث عن حياة البشر بعد 4000 عام

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن رجلا كشف عن حياة البشر في عام 6000 بعد ادعائه أنه كان جزءا من برنامج استخباراتي سري في تسعينيات القرن الماضي ومسافر عبر الزمن.

وقالت الصحيفة، إن هذا الرجل زعم أنه شهد شكل الحياة على الأرض في عام 6000، وأنه يمتلك صورة لمدينة من المستقبل لإثبات مزاعمه.

وأضافت أنه تحدث حول كيفية الحياة بعد 4000 عام، والتقدم في الطب والتكنولوجيا الجديدة سيجعلها تبدو بدائية، كما أنه بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ستبتكر تكنولوجيا تسمح للناس بالانكماش وتقليص حجمهم، مما يوفر مساحة إضافية على كوكب الأرض.

كما نشرت قناة "Apex TV" فيديو لرجل غامض وهو يتحدث في مكان مجهول، حيث كشف عن "التقنيات السرية وما يخبئه المستقبل للبشرية في عام 6000".

وزعم الرجل في الفيديو، أن "لديه صورة لمدينة لم يذكر اسمها لإثبات أن السفر عبر الزمن حقيقي".