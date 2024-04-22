تراند اليوم : طبيبة سورية تكشف عن علاج مبتكر لسرطان الرحم بدون ألم الكيماوي

صحيفة الخليج 365: كشفت الطبيبة السورية بيسان اللاذقاني، عن ابتكارها علاج لسرطان الرحم أكثر السرطانات فتكا حول العالم.

وقالت اللاذقاني، إن علاج السرطان عادة يكون باستعمال الكيماوي، الذي بدوره يقضي على الخلايا الخبيثة والحميدة في آن واحد، ما يؤثر بطريقة أو بأخرى على الحالة النفسية للمريض خصوصا مع فقدان الشعر وتضرر الجلد والأظافر.

وأكملت أن فكرة علاجها قائمة على "العلاج الآمن"، بمعنى أن يحدد العلاج الخلايا الخبيثة فقط ويعمل على استهدافها دون أن يؤثر على الخلايا الحميدة، وبالتالي يتفادى آثار الكيماوي الصعبة، وفق "العربية نت".

وأشارت إلى أن هناك تحسناً كبيراً في نسب البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان في المملكة المتحدة، لهذا فهي متفائلة جداً من خطتها، موضحة أن نسبة البقاء على قيد الحياة للمرضى لمدة 10 سنوات أو أكثر في السبعينيات تبلغ 1 من كل 4 أشخاص، بينما تبلغ النسبة حالياً نحو نصف مرضى السرطان.