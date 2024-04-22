أمطار محايل تغمر الشوارع وتجرف المركبات

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة السبت على محافظة محايل شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الرسمي المركز الوطني للأرصاد ‏أن الأمطار سجلت 32 ملم كأعلى كمية أمطار على المنطقة الجنوبية، وذلك وفقاً للمحطات الهيدرولوجية.

وكشفت الحالة المطرية سوء تصريف مياه الأمطار مما تسبب في تضرر للمركبات والمنازل والطرق التي مُنِيت بشيء من الهبوط والتشقق، فضلا عن إعاقة حركة السير بعد تكسرها، بينما هرعت الجهات المعنية لمباشرة الحالة التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا في منسوب المياه.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر بناءً على ورود تنبيه من الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة، وشددت على ضرورة توخي الحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وتواصل أمس هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة والتي أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، في حين كانت متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.