تراند اليوم : الكشف عن نظام غذائي يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء الصحة عن نظام غذائي له أهمية في الوقاية من "سرطان فتاك" شديد الخطورة، وهو سرطان الأمعاء.

وذكر الدكتور ديف نيكولز، الطبيب العام التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، عن 4 خطوات يمكننا جميعا القيام بها لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء:

- 3 لترات من الماء يوميا

قال نيكولز: "إن أفضل طريقة لتحسين صحة الأمعاء هي شرب ما لا يقل عن لترين إلى 3 لترات من الماء يوميا، وممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة من الأطعمة الطازجة الكاملة والتي تأتي بشكل رئيسي من مصادر نباتية، مثل الفواكه والخضروات والفاصوليا والحبوب الكاملة".

- زيادة تناول الأطعمة المخمرة

أوضح نيكولز: "هناك أدلة على أن البروبيوتيك قد تكون مفيدة لصحة الأمعاء، وأفضل مصادرها هي الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والزيتون الأخضر والجبن الطري والعجين المخمر".

- تناول الكثير من الألياف

ينصح نيكولز بتناول 30 غراما من الألياف يوميا، والتي تتوفر من الخبز الكامل والأرز البني والفواكه والخضروات والفاصوليا والشوفان.

- تجنب الأطعمة الفائقة المعالجة

ينبغي الحد من تناول الأطعمة الفائقة المعالجة، مثل رقائق البطاطا وحبوب الإفطار والنقانق والخبز المنتج بكميات كبيرة.

وقال نيكولز إن هذه الخطوات لا تساعد فقط في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، بل تحافظ على صحة الأمعاء بشكل عام، ما يقلل من مشاكل الإمساك والإسهال والانتفاخ والغازات.