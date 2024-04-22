تراند اليوم : بالفيديو.. سيدة تكشف عن أفضل كريم للتخلص من الهالات السوداء أسفل العينين

صحيفة الخليج 365: كشفت سيدة عن كيفية تخلصها من الهالات السوداء أسفل عينيها.
وقالت السيدة خلال مقطع فيديو، إنها تستخدم كريم العيون "أفيني فيزيوليفت" المضاد للشيخوخة.
وأشارت السيدة إلى أن هذا الكريم كان السبب في تخلصها من الهالات السوداء أسفل عينيها.
صحيفة الخليج 365: كشفت سيدة عن كيفية تخلصها من الهالات السوداء أسفل عينيها.
وقالت السيدة خلال مقطع فيديو، إنها تستخدم كريم العيون "أفيني فيزيوليفت" المضاد للشيخوخة.
وأشارت السيدة إلى أن هذا الكريم كان السبب في تخلصها من الهالات السوداء أسفل عينيها.
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