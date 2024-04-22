سجلت 5 مناطق ممثلة في نجران، وحفر الباطن، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف أقل مناطق المملكة صيانة للشوارع في العام الماضي، وفاقت صيانة الشوارع، صيانة الأرصفة، حيث بلغ إجمالي الشوارع التي تمت صيانتها 38.894.288.10 مليون م2، مقابل صيانة 2.113.860.00 مليون م2، في وقت بلغ إجمالي صيانة الأعمدة 946.081 ألف عمود، وبلغ إجمالي عدد مواقف المركبات الجديدة 23.633 ألف موقف، وإجمالي مواقف المركبات المعاد هندستها 10.048 آلاف موقف.

140 ألف سفلتة

كشف تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام الماضي، 55.438.02 ألف كم أطوال الطرق مسفلتة ومشجرة ومنارة، وبلغ إجمالي أطوال الطرق مسفلتة 140.502.93 ألف كم، وإنجاز 195.940.95 ألف من أطوال الطرق، وإنجاز 2.890.625 مليون عمود إنارة، واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من أطوال الطرق المسفلتة والمشجرة والمنارة، حيث بلغت 8.783.02 كم، وحلت منطقة عسير بـ5.865.70 كم، والقصيم ثالثا بـ5.865.70 كم، والمدينة المنورة رابعا بـ4.882.00 كم، وتبوك خامسا بـ4.667.50 كم.

29 % الرياض

تصدرت منطقة الرياض الأكثر صيانة للشوارع بـ29%، وحلت حائل ثانيا بـ21%، والشرقية ثالثا بـ11%، وجدة رابعا بـ8%، والمدينة المنورة خامسا بـ7%.

سيطرة الشرقية

سيطرت المنطقة الشرقية على صيانة الأعمدة بـ26%، وحلت الرياض ثانيا بـ23%، ومكة المكرمة ثالثا بـ8%، وعسير رابعا بـ5%، والمدينة المنورة خامسا بـ4.78%.

صيانة الأرصفة

استحوذت القصيم على مناطق المملكة كأكثر المناطق صيانة للأرصفة المتهالكة بـ19%، وحلت منطقة الرياض ثانيا بـ18%، وجدة ثالثا بـ11%، ومكة المكرمة رابعا بـ9%، والمدينة المنورة خامسا بـ8%.

وتصدرت منطقة نجران أقل مناطق المملكة صيانة للشوارع، حيث بلغ إجمالي صيانة الشوارع 47.580 م2، وحلت حفر الباطن ثانيا بـ134.603 م2، وتبوك ثالثا بـ211.735 م2، والحدود الشمالية رابعا بـ239.891 م2، والجوف خامسا بـ323.607 م2.

صيانة

38.894.288 مليون م2 صيانة الشوارع

2.800.222 مليون م2 صيانة الأرصفة المتهالكة

946 ألفا صيانة الأعمدة

10 آلاف موقف مركبات معاد هندستها

5 مناطق الأقل صيانة للشوارع

55.4 ألف كم أطوال طرق مسفلتة ومشجرة ومنارة

%29 من صيانة الشوارع بالرياض

%10 من صيانة الأرصفة بالقصيم

الأكثر صيانة للشوارع

الرياض: 29%

حائل: 21%

الشرقية: 11%

جدة: 8%

المدينة المنورة: 7%

الأكثر صيانة للأرصفة:

القصيم: 19%

الرياض: 18%

جدة: 11%

مكة المكرمة: 9%

المدينة المنورة: 8%