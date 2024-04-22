تراند اليوم : "طبيب" يكشف عدد إصابات الأورام بالمملكة.. ويحدد أعلى 3 مناطق

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأورام الإشعاعي الدكتور ماجد الغامدي، أن إصابات الأورام بالمملكة وفقا لأخر احصائية للسجل السعودي للأورام بلغ 14050 إصابة من السعوديين منهم 7841 إصابة للنساء وعدد 6209 إصابة للرجال .

مؤتمر

وجاء ذلك خلال المؤتمر العلمي السادس للجمعية السعودية لطب الأورام الإشعاعي الذي استمر مدة ثلاثة أيام.

أعلى المناطق

وأشار إلى أن أعلى ثلاثة مناطق بنسبة الإصابات جاءت بالترتيب منطقة الرياض ، حيث سجلت 4493 إصابة بينما جاءت منطقة مكة المكرمة ثانيا وسجلت 2849 إصابة ، فيما سجلت الشرقية المرتبة الثالثة بـ 2699 إصابة.

أقل مناطق

وأضاف، أقل ثلاثة مناطق بالإصابات كانت الجوف حيث سجلت 209 إصابة ثم الباحة وسجلت 173 إصابة وفي المرتبة الأخيرة الحدود الشمالية وسجلت أقل إصابة وهي 148 حالة فقط.