رصد مخالفات النقل العام مرة واحدة يوميا

كشف المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، صالح الزويد، أن رصد مخالفات الشاحنات يتم مرة واحدة يوميا داخل المدن وخارجها في المملكة. وأشار «الزويد» إلى أن نسبة الامتثال للأنظمة والاشتراطات في مرحلتي المشروع الأولى والثانية لمركبات الأجرة بلغت 91% في 2023 مقارنة بـ79% في 2021، وأن المشروع يستهدف رفع معدل امتثال الشاحنات وتطبيق الاشتراطات الفنية، لزيادة مستوى السلامة المرورية وتحسين الخدمات.

ودخل تطبيق المرحلة الثالثة من مراحل الرصد الآلي لمخالفات النقل العام حيز التنفيذ أمس، التي تشمل شاحنات النقل العام والخاص، بالإضافة لحافلات النقل الدولي بمختلف مناطق المملكة، بينما ستكون الأنشطة المشمولة بالرصد الآلي في هذه المرحلة هي: نقل البضائع، وتأجير الشاحنات والحافلات، وحافلات النقل الدولي، حيث تهدف الهيئة من خلالها إلى الحد من العديد من المخالفات مثل تشغيل الشاحنات والحافلات دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو ببطاقة منتهية الصلاحية.

وأوضحت هيئة النقل أن تطبيق الرصد الآلي سيسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تحسين مستويات الجودة والأمان في قطاع النقل العام بالمملكة، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لرفع مستوى امتثال الشاحنات والحافلات للاشتراطات والأنظمة اللازمة.

مراحل الرصد الآلي لمخالفات أنشطة النقل

1- سيارات الأجرة

13 مارس 2022

2- حافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي

1 فبراير 2023

3- الحافلات والشاحنات

21 أبريل 2024

الأنشطة المشمولة بالرصد الآلي بالمرحلة الثالثة

- نقل البضائع

- تأجير الشاحنات والحافلات

- حافلات النقل الدولي