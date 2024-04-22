رصد مخالفات النقل العام مرة واحدة يوميا

ودخل تطبيق المرحلة الثالثة من مراحل الرصد الآلي لمخالفات النقل العام حيز التنفيذ أمس، التي تشمل شاحنات النقل العام والخاص، بالإضافة لحافلات النقل الدولي بمختلف مناطق المملكة، بينما ستكون الأنشطة المشمولة بالرصد الآلي في هذه المرحلة هي: نقل البضائع، وتأجير الشاحنات والحافلات، وحافلات النقل الدولي، حيث تهدف الهيئة من خلالها إلى الحد من العديد من المخالفات مثل تشغيل الشاحنات والحافلات دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو ببطاقة منتهية الصلاحية.
وأوضحت هيئة النقل أن تطبيق الرصد الآلي سيسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تحسين مستويات الجودة والأمان في قطاع النقل العام بالمملكة، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لرفع مستوى امتثال الشاحنات والحافلات للاشتراطات والأنظمة اللازمة.
مراحل الرصد الآلي لمخالفات أنشطة النقل
1- سيارات الأجرة
13 مارس 2022
2- حافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي
1 فبراير 2023
3- الحافلات والشاحنات
21 أبريل 2024
الأنشطة المشمولة بالرصد الآلي بالمرحلة الثالثة
- نقل البضائع
- تأجير الشاحنات والحافلات
- حافلات النقل الدولي
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