شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتعرض لحادث سير بعد ما كشف عن راتبه ونوع سيارته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع لمواطن سعودي تعرض لحادث سير بعدما كشف عن راتبه الشهري ونوع سيارته الفورد موستنغ خلال لقاء في مصر.

وأظهر المقطع المنتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي ،المواطن خلال لقاء في الشارع حيث وجّهت المذيعة عدة أسئلة حول عمله وراتبه ونوع سيارته.

وقال المواطن خلال اللقاء إنه يعمل كمهندس كيميائي مقابل راتب ١٠ آلاف ريال ما يعادل ١٠٠ ألف جنيه مصري ويمتلك سيارة فورد موستنغ.