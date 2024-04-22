شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة قوية بجازان تتسبب في اقتلاع الأشجار بمزرعة بابايا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدت عاصفة قوية إلى اقتلاع عدد من الأشجار في أكبر مزرعة للبابايا في منطقة أبوعريش في جازان .

وكشف مقطع فيديو سقوط العديد من أشجار وسقوط حبات الثمار على الأرض في مزرعة البابايا في أبو عريش بجازان .

والجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.