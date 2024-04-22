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عاصفة قوية بجازان تتسبب في اقتلاع الأشجار بمزرعة بابايا .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أدت عاصفة قوية إلى اقتلاع عدد من الأشجار في أكبر مزرعة للبابايا في منطقة أبوعريش في جازان .

وكشف مقطع فيديو سقوط العديد من أشجار وسقوط حبات الثمار على الأرض في مزرعة البابايا في أبو عريش بجازان .

والجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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