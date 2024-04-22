تراند اليوم : بالفيديو.. تركي السهلي ⁦‪‬⁩: رؤساء الأندية الأربعة مجرد موظفين يتقاضون رواتب 350 ألف ريال شهرياً

صحيفة الخليج 365: قال الإعلامي الرياضي تركي السهلي ، إن رؤساء الأندية الأربعة مجرد موظفين يتقاضون رواتب من الشركات تصل إلى 350 ألف ريال شهرياً.

رئيس النادي

وتابع خلال مداخلة مع قناة العربية: "إذا رئيس النادي يأخذ راتب يكون مجرد موظف، ومن يظن من الجماهير أن رئيس مجلس الإدارة هو من يدير العملية بأكملها مخطئ". مشيرا إلى أنه مطالب بتحقيق استراتيجيات ومتابعتها مع الرئيس التنفيذي وإذا حققها أولا، وهناك 4 صلاحيات لإسقاط الرئيس التنفيذي.

وظيفة

وأردف: "هذه حدود وظيفتهم، إحنا وش ننتظر منهم؟، ننتظر يجي الرئيس العنتر اللي يقوم بكل شيء!.. ما عاد فيه". وواصل: " منذ أن تغيرت لائحة الأندية وأصبح فيها عضوية ذهبية والعضو الذهبي الأعلى ملكية للأسهم هو من يحدد الرئيس ، أصبح الرئيس موظف عند العضو الذي يملك أعلى أسهم".

350 ألف

وأضاف: " هناك نظام لرؤساء مجالس الإدارات، وكل اجتماع عليه مبلغ وقدره وعندهم ما يسمى مكافأة سنوية فمثلا إذا قلنا المكافأة السنوية حوالي 4 ملايين أو أكثر، معنى ذلك 350 ألف في الشهر".

عوامل نجاح الأندية

وأردف: " ما عاد في الرئيس اللي يمشي العمل على كيفه، وأحيانا في بعض الشركات الكبرى رئيس مجلس الإدارة لا يتدخل في كثير من التفاصيل، بينما يشرف على الاستراتيجيات العليا، والجمهور ما زال يظن الرئيس هو السوبر مان وهذا خطأ، وهذا الزمن راح، والنادي الذي سينجح هو النادي الذي لديه مدير رياضي عظيم، ولديه رئيس تنفيذي عظيم يختار اللاعبين والمدربين ويوقع عقود جولات استثمارية والعوائد من التذاكر والتيشرتات وغيرها".