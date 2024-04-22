أمطار على بعض المناطق ورياح تؤدي لشبه انعدام في الرؤية بالشرقية والرياض والقصيم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير و قد تمتد إلى الباحة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) و الرياض (السليل) .

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض و القصيم تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية.