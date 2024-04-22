في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) و الرياض (السليل) .
كما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض و القصيم تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار على بعض المناطق ورياح تؤدي لشبه انعدام في الرؤية بالشرقية والرياض والقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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