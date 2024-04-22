تراند اليوم : أول رد من الإمارات على ادعاءات اتهامها بالتورط في حرب السودان

صحيفة الخليج 365: علقت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة على ادعاءات المندوب الدائم للسودان حول تورط الإمارات في الحرب وزعزعة الاستقرار في بلاده.

وأعربت دولة الإمارات في رسالة بعثها السفير الدائم للإمارات محمد أبو شهاب لرئاسة مجلس الأمن الدولي عن رفضها القاطع للإدعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، فهي إدعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت إلى إن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي الى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان.

وأضافت، إن الإمارات العربية المتحدة ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وسنواصل العمل مع جميع المعنيين، ودعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.