شكرا لمتابعة خبر عن التعليم توجه بنقل المعلم الزائد إلى مواقع الاحتياج التعليمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت وزارة التعليم الإدارات التعليمية بنقل المعلم الزائد إلى مواقع الاحتياج التعليمي مع مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب.

وأكدت وزارة التعليم أن ذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان والموازنة بين المدارس في حالات التباين الكبير في الأنصبة أو في أعداد المعلمين خلال فترة إجراءات النقل الداخلي، بعد إبلاغهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع وفي حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائياً وفق إعدادها في النظام.

وشددت الوزارة في تعميم تبليغ نتيجة إجراءات النقل الخارجي والخطوات الإجرائية للنقل الداخلي للعام الدراسي الحالي 1445هـ أن النقل الخارجي يعتبر إنهاء لتكليف جميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس، إذ تم نقلهم وفق تخصصاتهم كمعلمين، وليس لهم حق المطالبة بالنقل على المهمات المكلفين بها قبل النقل.

وأضافت أنه يمكنهم التقدم للترشيح على التشكيلات المدرسية أو الإشرافية وفق الآلية المحددة في إدارات التعليم المنقولين إليها، ويستثنى من ذلك المعينون على أعمال غير التدريس فيتم توجيههم وفقاً للتخصصات المعينين عليها.