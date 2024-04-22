شكرا لمتابعة خبر عن الاتحاد العربي للاعلام السياحي يعلن تشكيل مجلس ادارته الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعد عقد الجمعية العمومية واكتمال نصابها القانوني وبحضور رؤساء الفروع من اصحاب الجمعيات المشهرة رسمياً في مختلف ارجاء الوطن العربي اعلن الدكتور سلطان اليحيائي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للاعلام السياحي التشكيل الجديد لمجلس الادارة .

والذي يتكون من د. سلطان اليحيائي رئيساً ومصطفى عبد المنعم أميناً عاماً ومحمد عبد القادر نائباً وخالد ال دغيم نائباً وعضوية كل من: رؤساء الفروع المشهرة في كافة البلدان العربية التي يوجد للاتحاد بها جمعيات او مراكز نظامية، وممثلي الدول التي جاري تأسيس فروع بها.

وجاء ذلك بعد توصية الجمعية العمومية بضرورة ضم رؤساء الجمعيات والمراكز النظامية التي لديها اوراق رسمية ومشهرة في بلدانها لعضوية مجلس الادارة، وهو القرار الاول الذي اتخذه مجلس الادارة الحالي، وتم ارفاق اوراق الجمعيات الرسمية.

واعلن اليحيائي انه تم تكليف مكتب محاسبي مالي وقانوني لمراجعة اعمال الاتحاد السابقة ومراجعة كافة الاوراق الثبوتية الخاصة بكل دولة.

ورحب اليحيائي بجميع الاعضاء للانخراط في العمل خلال المرحلة المقبلة.

كما اعلن الاتحاد عن فعالياته الربع السنوية والتي ستتضمن ملتقيات وقوافل اعلامية لعدد من البلدان مثل مصر، الامارات، الاردن، وسلطنة عمان بهدف الترويج للمقاصد السياحية في تلك البلدان.