شكرا لمتابعة خبر عن إزالة المباني الآيلة للسقوط بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت أمانة منطقة جازان حرصها الشديد على سلامة المواطنين، حيث باشرت أعمال إزالة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة، وذلك ضمن برنامج التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وشددت أمانة المنطقة على حرصها الشديد على تحسين مشاهد الحضارة في جازان، وذلك عن طريق إزالة تلك المباني الآيلة للسقوط، والمهجورة.

وأوضحت خطورة هذه الأماكن على الأرواح البشرية، في حال تعرضها للانهيار، بجانب تأثيرها السلبي على البيئة.

ونوهت أن عمليات الإزالة تتم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية، مؤكدة استمراريتها في رصد تلك المباني، مع الحفاظ على سلامة المارة.