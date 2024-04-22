تراند اليوم : بالفيديو.. عضوان الأحمري: تيران وصنافير أرض سعودية منذ زمن.. وهذا سبب الحماية المصرية عليها في الخمسينيات

صحيفة الخليج 365: قال عضوان الأحمري رئيس تحرير جريدة اندبندنت عربية، أن تيران وصنافير أرض سعودية منذ زمن، لا جدل في ذلك.

وأضاف الأحمري خلال مداخلة عبر برنامج ديوان الملا:" الحديث معروف، وكيف كانت الحماية المصرية لها، بناء على طلب مصري في الخمسينيات، ثم انتهى الموضوع تماماً بريا وجوياً وبحرياً في الأمم المتحدة".

وتابع:" تيران وصنافير هي أراضي سعودية وجزر سعودية 100%، أما بالنسبة للجسر وكل ما يقال فهو جزء من مشاريع وخطة تطوير تلك المنطقة من الجزر السعودية".

واستكمل:"كثير من الجزر تم افتتاحها الآن، وتيران وصنافير ليست الأولوية القصوى، حتى إذا تأخر 4 أو 5 سنوات، فتطوير تلك المنطقة سيأتي في الوقت المناسب".