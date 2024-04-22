تراند اليوم : بالفيديو.. "عضوان الأحمري" يكشف سبب حرص إسرائيل على التطبيع والسلام مع المملكة

صحيفة الخليج 365: كشف عضوان الأحمري رئيس تحرير جريدة اندبندنت عربية، سبب حرص إسرائيل على التطبيع والسلام مع المملكة.

رمزية السعودية وقال الأحمري خلال مداخلة عبر برنامج ديوان الملا:" إسرائيل تريد التطبيع مع السعودية، لأن ذلك من مصلحة إسرائيل، ولرمزية السعودية العربية والإسلامية حيث لا تستطيع أي دولة في المحيط شراء هذه الرمزية حتى لو أنفقت ميزانيتها والاقتراض عليها 10 مرات، فهذه الرمزية لا يمكن شرائها ولا تجاوزها".

التطبيع ​​​​​​وتابع:" أمريكا وإسرائيل يريدان التطبيع، ولكن السعودية لها مطلب واضح وهو إيقاف الحرب في غزة وأن تعترف الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل رسمي بإقامة دولة فلسطينية".

وأشار إلى أن السعودية تريد أيضا اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مهم لحماية أمن السعودية، واستقرارها لعقود قادمة.