معالجة 3643 بلاغا عن تشوهات بصرية في جازان

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- بواسطة أيمن الوشواش - عالجت أمانة منطقة جازان خلال الـ20 يوما الماضية من أبريل الحالي 3643 بلاغا تتعلق بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عالجت أمانة منطقة جازان خلال الـ20 يوما الماضية من أبريل الحالي 3643 بلاغا تتعلق بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة. وأوضحت الأمانة أن هذه البلاغات التي تمت معالجتها شملت 955 بلاغا عن الإنارات واللوحات الإرشادية، و459 بلاغا عن الحدائق والمرافق العامة، و818 بلاغا عن الطرق والأرصفة، و302 من البلاغات عن المباني والتعديات، إضافة إلى 1109 بلاغات حول النظافة.

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