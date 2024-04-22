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إطلاق الحركة المرورية ‏في طريق سلطانة بالمدينة

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- بواسطة أيمن الوشواش - الاثنين - 22 أبريل 2024

Mon - 22 Apr 2024

مكة - المدينة المنورة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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