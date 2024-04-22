إغلاق مجمع أسنان لوجود ممارسين دون ترخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الصحة مجمعا طبيا خاصا للأسنان إغلاقا «تحفظيا»، وذلك بعد أن رصدت فرق الالتزام بالمديرية مخالفات جسيمة تتمثل في تمكين ممارسين من القيام بأعمال تتجاوز اختصاصهم الطبي، وكذلك السماح لممارسين بالعمل بدون ترخيص مزاولة مهنة، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحقهم، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين. وأهابت «الصحة» إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، كما أهابت بعامة المجتمع بأخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين، وأن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وأن الأنظمة تراعي حقوق الممارسين وحقوق المرضى والكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب، حيث أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص.

مما يذكر، أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب. نتائج الجولة: إغلاق تحفظي لمجمع طب أسنان في الأحساء.

رصد مخالفات جسيمة تهدد سلامة المرضى.

تمكين ممارسين من القيام بأعمال تتجاوز اختصاصهم.

السماح لممارسين بالعمل بدون ترخيص مزاولة مهنة.

إحالة المخالفين للجهات المختصة لإيقاع العقوبات.

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