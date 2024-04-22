شكرا لقرائتكم خبر تراخيص البيئة تستغرق ثواني بدلا من 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إطلاق وتفعيل أتمتة تحصيل المقابل المالي للتراخيص عبر استخدام أحدث التقنيات الناشئة لأتمتة الأعمال آليا التي تتم بواسطة روبوتات البرامج الافتراضية، المعروفة باسم RPA لتنفيذ الأعمال، والتي يتم من خلالها اختصار مهام يدوية ومتكررة تستغرق وقتا طويلا، إذ اختصرت فيما يخص إنهاء عملية واحدة لتحصيل المقابل المالي للترخيص من 10 أيام عمل إلى ثوان معدودة.

وأوضح كبير مهندسي البرمجيات بالمركز، المهندس محمود المحمادي، أنها تمت 150 ألف عملية منذ تفعيل التقنية في منتصف الشهر الماضي فقط، وأن هذه النقلة النوعية في استخدام التقنية هي ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمركز، والتي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى أن التقنية المستخدمة تتسم بالعديد من المزايا، من أبرزها، الكفاءة والدقة وتقليل الخطأ البشري الذي قد يحدث عند إنجاز المهام بالطرق التقليدية، إضافة إلى إسهامها في رفع مستوى الإنتاجية عبر إتمام التشغيل الآلي للمهام خلال ثواني، حيث يتمكن خلاله من إغلاق الدورة المستندية للإيرادات، وتسجيل المقابل المالي للتراخيص والتصاريح بالأنظمة المالية، مشيرا إلى أن عدد العمليات التي تنجز يوميا تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف عملية.

مزايا التقنية المستخدمة: