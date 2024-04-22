تعزيز قدرات 25 كادرا إعلاميا بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ممثلة في أكاديميتها أمس، برنامجا تدريبيا يستهدف بناء قدرات 25 من قادة وزارة الإعلام والهيئات الإعلامية التابعة لها: هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة وكالة الأنباء السعودية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، على استخدامات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وفق أفضل الممارسات العالمية، ضمن سلسلة من البرامج التي ستنظمها على مراحل عدة لمختلف المستويات المهنية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين «سدايا» ووزارة الإعلام. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ممثلة في أكاديميتها أمس، برنامجا تدريبيا يستهدف بناء قدرات 25 من قادة وزارة الإعلام والهيئات الإعلامية التابعة لها: هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة وكالة الأنباء السعودية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، على استخدامات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وفق أفضل الممارسات العالمية، ضمن سلسلة من البرامج التي ستنظمها على مراحل عدة لمختلف المستويات المهنية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين «سدايا» ووزارة الإعلام. وشارك في البرنامج كبار المسؤولين في وزارة الإعلام والهيئات الإعلامية. ويهدف البرنامج الذي يستمر حتى 30 أبريل الحالي إلى تعزيز استفادة الكفاءات الوطنية في الإعلام من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي بما يكفل إيجاد بيئة تنافسية في سوق القطاع الإعلامي، والارتقاء بالممارسة الإعلامية من خلال توظيف استخدامات هذه التقنيات المتقدمة في الإعلام، وتمكينهم من وضع وتنفيذ استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز دورهما في وضع السياسات والإجراءات ذات العلاقة بكل جهة إعلامية، فضلا عن مواكبة التطور السريع في مختلف المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. موضوعات البرنامج تشمل: مفهوم الذكاء الاصطناعي وتقنياته المستخدمة ذات الأثر على حياتنا اليومية.

تعلم الآلة والتعلم العميق ومعالجة اللغات الطبيعية.

استراتيجية إدارة البيانات والآثار الناتجة عن استخدام أدوات تحليل البيانات في القطاع العام.

تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي عبر معرفة المبادئ والسياسات والممارسات.

تحديد المخاطر والحد منها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

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