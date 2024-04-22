مؤتمر دولي يبحث تقنيات طب حديثي الولادة بجيزان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرعى أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، بحضور نائبه محمد بن عبدالعزيز اليوم، المؤتمر الدولي الأول لـ«طب الأطفال حديثي الولادة 2024 م»، الذي تنظمه صحة جازان بالشراكة مع الجمعية السعودية لطب حديثي الولادة، وذلك في فندق «جراند ملينيوم» بمدينة جيزان.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة جازان وائل طميحي، أن المؤتمر سيشهد على مدى ثلاثة أيام مشاركة نخبة من المختصين الدوليين والمحليين من مختلف مناطق المملكة، ويتضمن عددا من الجلسات العلمية التفاعلية، وورش العمل المتخصصة، إضافة إلى معرض تقني يبرز أحدث التقنيات والممارسات في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن المؤتمر معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 16 ساعة تعليمية، ويستهدف 600 من المهنيين العاملين في أقسام العنايات المركزة لحديثي الولادة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب حديثي الولادة الدكتور محمد حكمي، أهمية تنظيم هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز المعرفة والمهارات الطبية المتعلقة بطب حديثي الولادة، وتعزيز التعاون بين الخبراء المحليين والدوليين لتحقيق أفضل الممارسات الطبية والأبحاث المتقدمة في مجال حديثي الولادة، مبرزا سعي الجمعية وصحة جازان لتعزيز مستوى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية لدى حديثي الولادة.